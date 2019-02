Falcao nella Capitale. Per la Lazio suggestione o ipotesi di mercato?

© foto di Insidefoto/Image Sport

Non è passata inosservata la giornata a Roma di Radamel Falcao, centravanti colombiano del Monaco, ex di Chelsea e Manchester United. Per il 33enne, come riporta Radiosei, l'ipotesi Lazio per la prossima stagione appare, per il momento, una suggestione di mercato, ma alcuni indizi inducono a sperare. In primis Falcao ricalcherebbe il profilo del centravanti di esperienza perfetto da affiancare a Ciro Immobile, sull'onda di quanto fatto da un altro grande campione come Miroslav Klose alcune anni fa. Poi ci sono da considerare i buoni rapporti che il ds biancoceleste Igli Tare intrattiene con l'agente del giocatore, Jorge Mendes, che nelle ultime sessioni di mercato ha portato a Formello elementi come Wallace, Pedro Neto e Bruno Jordao. Infine la delicatissima situazione del Monaco, sia sul fronte calcistico che giudiziario, che fanno ipotizzare una separazione in estate con il bomber sudamericano.

Il contraltare per la Lazio è invece rappresentato dalle cifre. Falcao nel Principato attualmente percepisce un ingaggio da circa 10 milioni di euro: una cifra impossibile per le casse della società del presidente Lotito.