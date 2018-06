Falcao per André Silva: il Milan lavora allo scambio col Monaco

© foto di Insidefoto/Image Sport

Radamel Falcao per André Silva. Non è fantacalcio ma un'ipotesi di mercato concreta, scrive oggi Leggo nella sua edizione milanese. Il free press ricorda l'apertura del Tigre di ieri ai rossoneri, quando si è detto "onorato dell'interesse". Il portoghese, peraltro, è in uscita e la doppia mediazione di Jorge Mendes potrebbe portare alla chiusura dell'affare con il Monaco.