© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Diego Falcinelli, attaccante del Perugia, ad una manciata di minuti dalla gara di Coppa Italia contro il Napoli è intervenuto ai microfoni di Rai Sport: "Veniamo qui con grandissima entusiasmo, siamo contentissimi di poter giocare in questo stadio. E' una partita importante sia per noi che per voi, visto il momento che stanno avendo. Giusto che il Perugia torni a calcare questi campi".