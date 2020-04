Falco: "Il mio futuro è a Lecce. Non ho mai pensato di lasciare il Salento"

“Il mio futuro è a Lecce”. Esordisce così, nel corso della trasmissione Sportitaliamercato, in onda su Sportitalia, il talentuoso jolly offensivo del Lecce Filippo Falco, che senza mezzi termini parla poi dei rumors del mercato di gennaio che lo hanno riguardato: “Delle richieste che possono essere arrivate a gennaio non ne sapevo nulla, non ho neppure mai pensato di lasciare Lecce a gennaio”.

Si va poi all'attualità: “Ci atteniamo a quello che ci dicono, vediamo se il 3 maggio riusciamo a tornare in campo per allenarci e riprendere poi alla fine di quel mese il campionato. Quello di oggi è stato un piccolo spiraglio, una bella notizia, ma sappiamo che prima di tutto ci dovrà essere la sicurezza sanitaria. Non abbiamo ancora ricevuto notizie circa appunto l'eventuale ritrovo, ma prima di rimettersi in condizione serviranno 2-3 settimane, allenarsi a casa non è come stare in campo: sarà come fare una nuova preparazione”.

Ultima nota sul personale: “In A ci sarei forse potuto arrivare prima, forse sarei dovuto maturare prima da un punto di vista caratteriale, ma spesso si va anche incontro a etichette che non ti danno l'opportunità di dimostrare quanto vali. Però ci sono arrivato, il Lecce mi ha fortemente voluto e va bene così”.