Falli di mano, pallone colpito dall'arbitro: le nuove regole non convincono

© foto di Federico De Luca

Novanta giorni di buoni propositi già cancellati. Spazzati via dal primo turno di campionato, che in men che non si dica ci ha riconsegnato polemiche e attacchi. Discorsi su presunti complotti e attacchi a un palazzo non meglio precisato che tornano in auge per trovare spiegazioni a giustificazioni a errori arbitrali in alcuni casi inspiegabili, frutti di interpretazioni errate del regolamento. Ma anche derivanti da un regolamento che va accettato, ma su cui non possono essere evitare alcune riflessioni.

C'è da apprezzare la sincerità di Nicchi e Rizzoli, che hanno ammesso gli errori di una prima giornata di campionato che dal punto di vista arbitrale ha vissuto già sabato sera la sua partita da incubo. Errore clamoroso il rigore su Mertens, il più grave di una partita diretta malissimo. Ma l'arbitro Massa ha messo in evidenza anche una mancata conoscenza del nuovo regolamento. Da quest'anno, infatti, l'arbitro deve interrompere il gioco quando viene colpito dal pallone. Regola rivedibile, ma al netto delle opinioni e delle considerazioni il regolamento dice anche che deve poi consegnarlo alla squadra che era in possesso della sfera: lui invece ha fatto esattamente l'opposto, sia nel primo che nel secondo tempo. Evidenziando così una non conoscenza del regolamento.

Capitolo a parte i falli di mano in area. La vera nota dolente. Col nuovo regolamento, prepariamoci a un calcio con molti più penalty perché i tocchi col braccio vengono puniti in maniera eccessiva, innaturale. L'obiettivo era quello di essere più oggettivi, diminuire il potere di scelta dell'arbitro. Il risultato è un caos senza uniformità (basta confrontare quanto accaduto a Firenze, Napoli e Udine). E se anche Corini nel post Cagliari-Brescia ammette che il rigore concesso alle rondinelle è contro ogni regola del calcio perché il movimento di Cerri è del tutto naturale (ed è per giunta di spalle al pallone), ecco consegnato al pubblico un regolamento che già non convince. Già mostra in maniera palese le sue prime crepe, anche se siamo solo alla prima giornata.