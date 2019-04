Fallimento italiano in Europa, Inzaghi: "Bisogna arrivare al top a marzo"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Fa discutere l'eliminazione delle italiane dall'Europa. In conferenza stampa ne ha parlato Simone Inzaghi, tecnico della Lazio: "Bisogna arrivarci nel migliore dei modi ai quarti. Noi ci siamo arrivati in Europa League l'anno scorso, si è parlato tanto della nostra eliminazione, poi vediamo che anche le altre sono uscite. La Juve ci è arrivata con giocatori importanti fuori, il Napoli con alcuni giocatori non al meglio della condizione. Bisogna arrivare a marzo-aprile nel migliore dei modi".