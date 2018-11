Falque senza dubbi: "Pavoletti uomo d'area di rigore, mi tengo Belotti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In vista di Cagliari-Torino, l'attaccante granata Iago Falque ha risposto in conferenza a chi gli ha chiesto della sfida a distanza tra il rossoblu Leonardo Pavoletti e il suo compagno Andrea Belotti. "Pavoletti è un giocatore d'area di rigore, però mi tengo Belotti. Il Cagliari? Lo scorso anno siamo andati a dare risposte. Ed è quello che dobbiamo fare lunedì. Arbitri? Senza qualche errore, forse qualche punto in più oggi ce l'avremmo", le parole dello spagnolo.