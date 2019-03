Falsini: "Spinazzola ricorda Zambrotta. Kean impara da CR7"

Gianluca Falsini, ex difensore anche di Parma e Verona, oggi allenatore, ha parlato al Live Show di MC Sport: "Quando penso allo stadio 'Tardini' mi vengono in mente tanti bei ricordi anche se fu una stagione un po' travagliata".

Ti piace questa Nazionale?

"Mancini ha iniziato con coraggio un nuovo corso, cosa che gli allenatori precedenti non avevano fatto. Ci sono tanti talenti giovani e Mancini è molto coraggioso nel fare questo gioco. Dopo una debacle storica ci stiamo avvicinando agli altri paesi europei".

Nel ruolo di terzino sinistro ci sono Biraghi e Spinazzola. Che pensi di loro?

"Spinazzola è ambidestro e sa giocare bene anche a sinistra. Spinazzola somiglia un po' a Zambrotta, con meno qualità ma più velocità. E' un giocatore più di spinta che altro. Biraghi invece somiglia di più a Cabrini, nel senso è molto più di spinta anche se non ha un piede così educato. Fisicamente però è molto dotato. Oggi il ruolo dei terzini è sempre di più preponderante. Sono più dubbioso sulla qualità del terzino destro perché non abbiamo grande qualità. Izzo è un giocatore di spinta e può anche fare il terzino ma dovrebbe intanto cominciare a farlo nella squadra di club e non solo in Nazionale".

In attacco invece su che tipo di giocatore deve puntare Mancini?

"Kean è il prototipo del giocatore che vorrei avere in squadra. E' forte in area di rigore dove è quasi un cecchino e sa attaccare bene anche la profondità, forse sta imparando tanto da Cristiano Ronaldo. Come caratteristiche comunque anche Pavoletti o Belotti possono starci. Mi piace anche il modo di giocare di Immobile che non dà riferimenti e sa muoversi bene negli spazi. Penso quindi che Mancini vada nella direzione di Kean che però è molto giovane e non caricato troppo. Kean gioca nella Juventus e penso che sia stato più fortunato di Balotelli".

Che pensi della stagione dell'Atalanta. Può puntare anche alla Champions?

"Sinceramente non penso abbia grandi possibilità per la corsa alla Champions. L'Atalanta anche quando non gioca vince perché ha un bilancio in attivo ed è una realtà sempre in espansione. E' una società all'avanguardia ma è indietro rispetto alle big del campionato italiano. Per andare in Champions l'Atalanta deve superare tre squadre quindi la vedo dura. Per Roma e Milan se non dovessero arrivare tra le prime quattro sarebbe una stagione fallimentare. All'Atalanta do un 5% di possibilità di qualificarsi in Champions ma stanno comunque facendo qualcosa di unico".