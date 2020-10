"Faremo dei cambi. Ibra vuole esserci sempre". Rivedi Pioli alla vigilia di Milan-Sparta Praga

Il turnover in vista della sfida allo Sparta Praga è stato uno dei temi toccati da Stefano Pioli, tecnico del Milan, alla vigilia della seconda sfida di Europa League per questa stagione: "Farò tutte le valutazioni del caso visto che stiamo giocando tanto. Dopodomani, avremo subito un'altra partita importante a Udine. Se chiedo a Ibra se se la sente di giocare mi dirà sempre di sì, come tutti i miei giocatori". Rivedi il passaggio di conferenza stampa in cui il tecnico rossonero parla di turnover.