Fares fa sorridere Semplici all'intervallo: SPAL 1-0 sulla Roma al 45'

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

SPAL e Roma tornano negli spogliatoi sull'1-0 per gli estensi all'intervallo. È un gol di Fares, siglato al 22' con un bello stacco aereo su Karsdorp, a regalare il vantaggio agli uomini di Semplici. Primo tempo nel complesso equilibrato, con la Roma che cerca intese fin qui mai trovate in stagione tra Dzeko e Schick. Male, oltre al terzino destro, anche l'altro olandese Kluivert, evanescente in questi primi 45'. Malino anche la difesa giallorossa, con la scusante di essere sostanzialmente inedita: Fazio e Marcano, prima di oggi, avevano giocato soltanto 439 minuti insieme in stagione. Qualche squillo capitolino nel finale, vantaggio comunque giusto per quanto visto finora.