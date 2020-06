Fari accesi sulla Coppa Italia: oggi torna e la seguiremo tutti. Un successo di Spadafora

Sarò un po’ il format, non sempre convincente. Sarà che quasi mai diventa davvero un biglietto d’accesso per l’Europa. Sarà che le big vanno in campo quasi sempre con le riserve. Sta di fatto che, almeno fino alla finale, negli ultimi anni la Coppa Italia ha raramente appassionato davvero i tifosi. Ci si interessa agli exploit (memorabile l’ultimo del Pordenone), ma il percorso fino all’ultimo atto è troppo spesso già scritto. E non è un caso che, nei programmi per la ripresa del calcio di buona parte dei club di Serie A, la coppa nazionale fosse finita, almeno in apparenza, un po’ nel dimenticatoio.

Una battaglia del Governo. E non solo. Invece sulla Coppa Italia ha investito molto l’esecutivo, a partire dal ministro Spadafora, al quale pure su queste pagine non sono mancate diverse critiche in questo convulso periodo. Ha chiesto che si giocasse prima del campionato, in modo che tutti gli italiani, anche senza abbonamento alla Pay-tv, potessero seguirla. Ha ovviamente visto esaudite le sue richieste (anche perché la FIGC non si poteva certo permettere uno scontro) e in fin dei conti oggi possiamo dire che abbia anche avuto ragione nell’incaponirsi su questo punto. Lui, come la il presidente della Lega A, Paolo Dal Pino, anche lui spesso bistrattato (vedasi le pesantissime critiche di Zhang), ma che porta a casa un risultato non da poco per quello che magari, da esperto dirigente d'azienda, potrebbe definire un asset secondario del massimo campionato. Anzitutto perché, come ha sottolineato il presidente Gravina, potremo fregiarci del primo trofeo del post-Covid. Partiamo dopo la Bundesliga, ma abbiamo subito qualcosa di decisivo da offrire. E poi, affamati di calcio, possiamo scommettere che oggi, in un modo o nell’altro, la seguiranno un po’ tutti. Riaccendendo i fari su un torneo troppo spesso dimenticato e, si spera, l’entusiasmo di un popolo che qualcuno diceva perdesse le partite come fossero guerre e le guerre come fossero partite. Certo, sarebbe stato bello arrivare a questa vittoria senza tante, troppe, scaramucce. E magari se il via libera definitivo non fosse arrivato a meno di 24 ore dal fischio d'inizio. Ma è un altro discorso. Per ora, godiamoci la Coppa Italia e il calcio che ritorna anche in Italia. Poi, ovvio, ci sarà tempo, modo e necessità di discutere anche di un format che non sempre convince davvero.