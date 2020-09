Farias in uscita dal Cagliari, il ds Carta: "E' un nostro giocatore che ha molte richieste"

Pierluigi Carta, direttore sportivo del Cagliari, nel corso della conferenza stampa di presentazione di Razvan Marin ha fatto il punto sul futuro di Diego Farias, attaccante in uscita legato al club di patron Giulini da altri due anni di contratto: "Non è ancora rientrato in gruppo perché non ci sono le condizioni atletiche, ma valutiamo anche eventuali sviluppi in uscita. È un nostro giocatore, ma ha molte richieste".

