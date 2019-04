© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico della Roma Claudio Ranieri, come spesso capita, in conferenza stampa ha risposto in modo originale alle domande dei colleghi presenti a Trigoria. Certo, non siamo ancora ai livelli del 'dilly-ding dilly-dong' dei tempi di Leicester, ma di certo i titoli non sono mancati. Come nella risposta alla domanda sulle condizioni di Under, Pellegrini e Pastore: "Il mio compito è fare il lavoro del farmacista: valutare bene chi può giocare dall'inizio e chi può subentrare". Una metafora per spiegare il suo lavoro nel ricercare le giuste alchimie all'interno della squadra e dosare quei giocatori non ancora al meglio. Con l'obiettivo finale, ovviamente, puntato solo e soltanto sulla vittoria. E il recente ko col Napoli, unito a quello di Coppa Italia proprio contro la Fiorentina, potrebbe aiutare in questo senso: "Mi auguro che queste sconfitte siano benzina per reagire", ha confessato Ranieri svestendo i panni del farmacista ed indossando quelli del benzinaio per pochi secondi. Perché immediatamente dopo sir Claudio è tornato ad essere allenatore in tutto e per tutto, chiosando così: "Sto pensando 25 ore al giorno a come migliorare questa squadra".