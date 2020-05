Fascia da capitano e rinnovo: la Roma programma il futuro di Pellegrini nella Capitale

Senza più Florenzi, la Roma ha da tempo individuato in Lorenzo Pellegrini l’erede designato per mantenere all’interno del club quel senso di appartenenza che negli anni hanno portato avanti Totti e De Rossi. “Francesco e Daniele sono unici” ha ribadito più volte il sette giallorosso, ma la dirigenza vuole comunque che Lorenzo sia il simbolo della nuova Roma insieme a Zaniolo. Per questo i prossimi mesi saranno decisivi per discutere del rinnovo contrattuale. L’esigenza primaria del management di Trigoria è quella di togliere la clausola rescissoria da 30 milioni che rende il calciatore appetibile ai grandi club italiani ed europei. Fienga tempo fa disse: “Vogliamo convincerlo con un progetto” e la risposta di Pellegrini fu comunque di apertura: “Mi auguro che il mio percorso di crescita possa essere parallelo a quello della società, per questo credo che io e la Roma possiamo continuare a crescere insieme per toglierci delle soddisfazioni”.

Messaggio chiaro e inequivocabile. Non appena sarà terminata l’emergenza legata al coronavirus le parti si incontreranno e la proposta dei giallorossi sarà di quelle importanti avvicinando lo stipendio del giocatore ai 3 milioni di euro. Insomma, uno stipendio da top player per la Roma che, escluso Dzeko e Pastore (quest’ultimo partirà), ha deciso di fissare un tetto per gli stipendi onde evitare nuovamente degli appesantimenti su un bilancio già in sofferenza. Un primo aiuto in tal senso è arrivato dai giocatori stessi con la rinuncia di 4 mensilità, operazione che all’interno dello spogliatoio è stata portata avanti non solo da Dzeko, ma anche da Pellegrini, a testimoniare di quanto il ragazzo abbia già iniziato a prendersi le responsabilità che un giorno lo faranno diventare il titolare designato della fascia da capitano.