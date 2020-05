Fase 2, cosa riapre e quando? Tutte le attività che ripartiranno da lunedì 18 maggio in poi

Nel corso della lunga video-conferenza stampa tenuta stasera, il Premier Giuseppe Conte ha elencato anche quali riaperture sono previste lunedì 18 maggio e quali, invece, nelle prossime settimane. Queste le sue parole in merito: "Da lunedì riaprono i negozi di vendita al dettaglio, le attività legate alla cura della persona come parrucchieri, barbieri ed estetisti, così come ristoranti, bar, pizzerie, gelaterie, pub e pasticcerie. Il tutto, però, a condizione che le Regioni accertino che la curva resti sotto controllo e si adotti il protocollo di sicurezza necessario. Riprendono anche le manifestazioni liturgiche, anche se bisognerà rispettare pure qui le misure anti-contagio. Ripartono anche gli allenamenti degli sport di squadra, calcio compreso, e riaprono i musei. Dal 25 maggio è prevista invece l'apertura di palestre, piscine e centri sportivi. Dal 15 giugno sarà infine la volta di teatri e cinema, oltre a un ventaglio di offerte varie a carattere ludico-ricreativo per i nostri bambini. Tutte le attività commerciali e di ristorazione dovranno attenersi a determinate linee guida e protocolli di sicurezza. Serviranno cautela e attenzione da parte di tutti, in particolar modo nelle Regioni che, come la Lombardia, stanno combattendo la battaglia più dura".