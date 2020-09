Fasi decisive per Milik e per Dzeko: le cifre di un affare che si sta sbloccando in queste ore

Il valzer delle punte sta per trovare un incastro. Decisivo. Arkadiudz Milik sta per andare alla Roma: l'agente e l'intermediario si trovano in questi istanti a Trigoria.

5 per 5 Milik è orientato a dire sì a un contratto da cinque anni a cinque milioni a stagione. Sognava la Juventus e la Champions League. I bianconeri gli avevano prospettato la possibilità di vestire il bianconero ma poi l'orizzonte è cambiato. Come l'allenatore, che ha chiesto Edin Dzeko, prima che si prospettasse anche l'opportunità Luis Suarez.

25 più 5 Sono le cifre del passaggio di Arkadiusz Milik dal Napoli alla Roma. L'accordo è pressoché totale. Manca la quadra col giocatore e l'ultimo sì ma proprio in questi istanti la Roma lo sta cercando di convincere e anche lo stesso Milik ha aperto.

Poi Dzeko Gli intermediari di Dzeko sono a Trigoria. E l'affare per il bosniaco è dietro l'angolo: il passaggio alla Juventus per 15 milioni complessivi è cosa fatta, per il giocatore contratto di due anni con opzione sul terzo pronto per esser firmato, anche se la Juve propenderebbe per tre spalmando l'ingaggio. Ma anche qui, è questione di ore. Manca il sì di Milik. Può arrivare ora.