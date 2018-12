© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Christian Fassnacht (25) sfiderà stasera la Juventus indossando la maglia dello Young Boys, ma in futuro potrebbe approdare in Italia e giocare contro i bianconeri in Serie A. Il centrocampista piace a Fiorentina, Atalanta e Lazio, commentando così i rumors attraverso La Gazzetta dello Sport: "Sarebbe un sogno. Ho sentito queste voci e ne sono orgoglioso", ha detto alla rosea in merito alle indiscrezioni anticipate da TMW.