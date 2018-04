Fassone: "Avanti con Mister Li. Milan a Elliott? Ipotesi molto remota"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'amministratore delegato del Milan Marco Fassone ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport: "Rifinanziamento? Si farà, anche se le modalità sono ancora da inviduare. Ci sono tre opzioni ma non abbiamo l'urgenza di farlo. Ci sono ancora sei mesi. L'appoggio della proprietà è stato costante e ci hanno consentito di lavorare senza mai toccare il fondo del barile. Sanzioni per il fair play finanziario? Non mi aspetto sanzioni tali da limitare il nostro mercato. Qualcosa di coerente rispetto ai ricavi attuali che sono tra i 215 e i 220 milioni. Elliott accostato al Milan? Il loro è un finanziamento con dei paletti serrati che servono per il controllo di una corretta gestione ma i rapporti sono ottimi. L'ipotesi che diventino i proprietari del Milan è molto remota perché potrebbe arrivare solo nel caso in cui Mr. Li smettesse con gli aumenti di capitale. Penso che non succederà. Il Milan sta benissimo a livello finanziario ed economico. Futuro roseo? Dipende da noi, non ci sono ostacoli così grandi che ci facciano pensare che non è possibile crescere. Mister Li personaggio misterioso? Il suo stile è parlare e apparire poco e fare i fatti. Possibile exit strategy? Da quanto ne so è sereno e desideroso di fare il presidente del Milan. E' possibile che voglia farsi affiancare da qualche socio, ma sono solo delle impressioni".