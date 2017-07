Fassone: "Biglia in stand by. Kalinic? Lasciamo tranquilla la Fiorentina"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'ad del Milan Marco Fassone ha parlato a Corriere.it soffermandosi anche sui nomi attuali sul mercato: "Ci piacerebbe fare altre operazioni, ma non devono essere forzate. Biglia è in stand by, Kalinic ora lasciamo tranquilla la Fiorentina. E poi abbiamo già molti attaccanti".