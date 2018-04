Fassone: "Cessioni non necessarie. Ma per comprare dovremo farle"

Nel corso dell'intervista a Sky Sport dopo l'incontro con la UEFA, l'amministratore delegato del Milan Marco Fassone ha parlato anche del prossimo mercato rossonero: "Parliamone escludendo le potenziali sanzioni della Uefa che potrebbero arrivare nei prossimi mesi... Io parlo della parte economica, al di là delle esigenze tecniche che dovrà spiegare Mirabelli. Se fosse per me non dovremmo vendere nessuno, potremmo restare con questi giocatori senza esigenze di cessione. Detto questo se vorremo fare degli acquisti magari un paio di cessioni potrebbero esserci. L'anno scorso è stato un anno franco, ora dovremo solo fare degli aggiustamenti, dovremo migliorarci dove serve".