© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Marco Fassone, ad del Milan, ha parlato ai microfoni di Milan TV commentando il rinnovo di contratto del tecnico Montella: "Dal nostro punto di vista non ci sono mai stati dubbi. Lo abbiamo sempre detto e ribadito, la fiducia e la stima non sono mai mancate a partire dal presidente in giù. Non abbiamo perso molto tempo, aspettavamo la fine della stagione per trovare l'accordo. Adesso potrà andare in vacanza sereno come ci aveva chiesto".