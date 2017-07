Fassone tutela Donnarumma, ma Raiola rischia di far saltare tutto

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Come un buon padre di famiglia, Marco Fassone continua a coccolare il suo enfant prodige. Tra Gianluigi Donnarumma e il Milan non è ancora finita e il merito va attribuito in gran parte all'amministratore delegato, che sta facendo un lavoro encomiabile per ricucire uno strappo che sembrava insanabile 20 giorni fa e per difendere la legittimità delle scelte di un ragazzo di soli 18 anni. La storia, però, è tutt'altro che vicina a un lieto fine e la conferma arriva dalle dichiarazioni dello stesso Fassone in conferenza stampa: "Gigio è convocato per l'11 e la risposta ci deve arrivare entro tempi molto rapidi. Raiola fa il suo lavoro, spinge per ottenere condizioni economiche vantaggiose per sé e per il suo assistito, ma noi non possiamo accontentarlo a certe cifre. Il finale della storia non è ancora scritto".

Smentite, dunque, le voci di un accordo tra le due parti, circolate negli ultimi giorni: il problema sembra riguardare più che altro alcune clausole da inserire nel contratto, richieste dall'agente del portiere. Il Milan è disposto ad aspettare fino al giorno in cui Donnarumma raggiungerà i compagni nel ritiro, poi potrebbe chiudere le porte in maniera definitiva. Real Madrid, Paris Saint-Germain e Juventus guardano interessate agli sviluppi della vicenda.