“Fatal Verona” e deviazioni decisive: Milan sotto al 45’, a San Siro è 2-1 Hellas

Lo spettacolo non è di certo mancato alla Scala del Calcio. Il primo tempo tra Milan ed Hellas Verona si chiude con gli ospiti in vantaggio grazie alle reti di Barak e Zaccagni. Al 27’ Kessié ha riaperto i giochi, ma al momento gli uomini di Juric conducono a San Siro: 2-1 dopo 45’ di gioco, la squadra di Pioli dovrà reagire nel secondo tempo per evitare la seconda sconfitta consecutiva dopo il ko in Europa League.

PARTENZA COL TURBO - Il Milan parte forte, l’Hellas Verona però non concede praticamente nulla. La prima vera azione è degli uomini di Juric: al 5’ Zaccagni affonda sulla corsia mancina e serve Kalinic, ma Donnarumma si oppone in corner. Sull’azione successiva arriva il gol degli ospiti: Ceccherini salta più in alto di tutti e colpisce di testa, ma la palla impatta sulla traversa. Sulla respinta arriva Barak che anticipa tutti e sigla il suo terzo gol in due partite. Passano pochi secondi e Saelemaekers scalda i guanti a Silvestri con un tiro dal limite: palla respinta, i padroni di casa provano a reagire.

ROSSONERI ANCORA IN VITA - Il Milan prova a reagire soprattutto di nervi, ma al 19’ il Verona trova il gol del 2-0: Zaccagni calcia di prima intenzione dopo l’ennesimo rimpallo, Calabria devia in maniera decisiva il pallone. Verona sul velluto e rossoneri in totale confusione. La squadra di Pioli trova comunque la reazione al 27’: Kessié sfrutta un cross teso di Saelemaekers, Silvestri viene ingannato da una deviazione di Magnani. Dopo la rete i rossoneri prendono maggiore fiducia, visto anche il palleggio meno frequente dei gialloblù: tanti palloni in verticale, ma la retroguardia scaligera non molla. Al 30’ Hernandez entra nell’area piccola e calcia, Silvestri si oppone come può e devia in corner. Nei minuti finali le due squadre controllano senza affondare il colpo: tutto rimandato al secondo tempo, Verona avanti a San Siro dopo 45'.

