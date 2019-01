Fatta per Birsa. Barella fa gola a mezza Europa: il punto sul Cagliari

© foto di Federico Gaetano

Maran è stato accontentato, ora c'è da difendere l'oro di Sardegna che si chiama Barella. Il mercato del Cagliari, quel che è stato e quel che deve ancora essere, gira attorno a due poli.

IN ENTRATA

Il primo polo, appunto, si chiama Valter Birsa: incassato il brutto infortunio di Castro, lo sloveno era stato la prima e forse unica richiesta del tecnico. Il Chievo ha resistito e formalmente continua a farlo, ma possiamo sostanzialmente registrare la fumata bianca, con Birsa destinato a raggiungere il suo mentore per 2 milioni . Fatta per il trequartista, il Cagliari si dovrebbe guardare attorno: c'è l'idea Peluso, c'è l'idea Thereau. Ma entrambe dipendono soprattutto dalle uscite.

IN USCITA

La cessione eccellente, ça va sans dire, dovrebbe essere quella di Nicolò Barella. Piace un po' a tutti, Napoli, Inter, Chelsea e Manchester United guidano la fila delle pretendenti. Giulini è stato chiaro: a gennaio non parte. La legge del mercato, però dà sempre la priorità all'offerta. E allora c'è da vedere se qualcuno non porterà alla Sardegna Arena tanti soldi da far vacillare le certezze del numero uno rossoblù. Richieste varie, poi, per due difensori: il Cagliari non intende cedere Filippo Romagna, ma potrebbe accontentare il Sassuolo per Fabio Pisacane. Dessena, infine, pare molto vicino al Brescia dell'ex patron Cellino.