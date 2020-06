Fatto 30, ha fatto anche 31: Lewandowski trascina il Bayern con il suo record in Bundes

A parte la prima stagione con la maglia del Borussia Dortmund, Robert Lewandowski non è mai uscito dal podio della classifica marcatori della Bundesliga e anche in questa stagione si appresta a non tradire questo record. Una continuità spaventosa, che potrebbe portarlo a vincere per la quinta volta la "palma" di miglior marcatore del campionato tedesco, visto e considerato che sono già diversi i gol che lo separano da Timo Werner, attualmente secondo.

Fatto 30, ecco il 31 - Mentre il Bayern raggiunge il trentesimo titolo della sua storia, Lewandowski ha superato il proprio record personale mettendo il sigillo anche in questa ennesima vittoria, raggiungendo le 31 reti in campionato. Lui è il trascinatore che non guarda in faccia né avversari, né compagni, né tanto meno allenatori, visto che anche in questa stagione era partito fortissimo con Kovac e segnando per undici turni consecutivi, poi non si è fermato con l'avvicendamento in panchina e si è ritrovato ancora decisivo dopo l'emergenza Coronavirus.

Il messaggio ad Haaland - Il giovane norvegese è arrivato in Germania segnando gol a raffica trascinando il Borussia Dortmund alle spalle dello stesso Bayern. Ma l'attaccante polacco non ha mollato e anzi ha mantenuto il suo ruolino di marcia rispondendo colpo su colpo anche al classe 2000 destinato a conquistare il mondo. Haaland è una star appena nata, che ancora ha davanti a sé un percorso irto di ostacoli. Lewandowski è la certezza assoluta, uno che è riuscito negli anni a non mollare un centimetro vincendo sette Meisterschale tra l'esperienza al Borussia e quella al Bayern e dimostrando colpo su colpo di valere i migliori al mondo. Tra l'altro, gli undici gol segnati in Champions con i giochi ancora aperti gli permettono anche di sognare in chiave europea, perché il Bayern non sarà la squadra più accreditata per la vittoria, ma con un giocatore in questo stato di forma e con la tranquillità di giocare senza un pronostico netto a favore, tutto può succedere.

Gli anni di Lewandowski in Bundesliga:

2019-2020: 31 (primo a due giornate dalla fine)

2018-2019: 22 Capocannoniere

2017-2018: 29 Capocannoniere

2016-2017: 30 (secondo dietro ad Aubameyang)

2015-2016: 30 Capocannoniere

2014-2015: 17 (secondo dietro Meier)

2013-2014: 20 Capocannoniere

2012-2013: 24 (Col Borussia Dortmund secondo dietro Kiessling)

2011-2012: 22 (Col Borussia Dortmund terzo dietro Huntelaar e Mario Gomez)

2010-2011: 8 (Prima stagione col Borussia Dortmund)