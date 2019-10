Fattore Gewiss Stadium, l'Atalanta riscopre il gusto del successo in casa

Se c'era un difetto che andava trovato e corretto di questa splendida Atalanta di inizio stagione era l'inconsistenza nelle partite interne. Si fa per dire, ovviamente, considerato che le prime due partite giocate ufficialmente in casa sono avvenute a Parma. Anche contro il Lecce la partita era prevista inizialmente lontano da Bergamo, ma i lavori per la trasformazione dell'Atleti Azzurri d'Italia nel Gewiss Stadium sono andati spediti, permettendo ai nerazzurri di riabbracciare a casa i propri sostenitori. Ora davvero più vicini al terreno di gioco, dando ancora più calore e legittimando il fattore campo.

Lo stadio verrà completato nel 2021 dopo tre fasi di lavori di ristrutturazione che prevedono nel 2020 il rifacimento della Curva Morosini e nel 2021 alla Ubi. Intanto, per quello che riguarda l'Italia, non ci sarà più da spostarsi la parte riservata al pubblico più caldo è praticamente fatta. E tanto può bastare per fare la differenza. Nel 2011-2012 l'effetto Juventus Stadium fu un fattore determinante per la vittoria dello scudetto della Juventus, che per la prima volta trovò nel proprio impianto un vero e proprio alleato, col pubblico e l'acustica ad hoc per incutere ancor più timore all'avversario.