Favero: "Juve stupenda. Ora in Champions ha più consapevolezza"

E' stata una prova di forza schiacciante quella della Juve ieri sera contro il Manchester united. Un successo netto, mai in discussione come ha sottolineato anche il tecnico degli inglesi Josè Mourinho. Ed è una vittoria che accresce la fiducia della Juve in chiave Champions. "E' stata una gran vittoria, frutto di un primo tempo stupendo e di una ripresa in cui la squadra ha amministrato la gara", dice Luciano Favero, ex difensore bianconero, in un'intervista al sito Tim Gate. "A parte il palo di Pogba, lo United non ha creato praticamente nulla. Merito della Juve, che come ho detto spesso può contare su due squadre. E Allegri sa gestire bene il gruppo".

E' una Juve più matura anche in Champions: che ne pensa?

"C'è più consapevolezza dei propri mezzi , i rinforzi arrivati in estate sono stati ottimi e ora emerge tutta la forza della squadra. Andandop avanto così arriverà in fondo".

E' la grande favorita per la Champions?

"Difficile dirlo adesso. Certo, guardando in giro adesso tante squadre non sembrano all'altezza. Diciamo che la Juve è una delle più accreditate"

E' tornato definitivamente Dybala...

"Sì, è un giocatore che non si discute e non si scopre adesso. Tutti possono avere alti e bassi e magari Dybala nei momenti di tensione non riesce a far vedere tutto il suo valore. Però alla fine è sempre lì, come Cristiano Ronaldo".