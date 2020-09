Favilli, Benassi e un colpo dietro: D'Amico scatenato, il Verona protagonista sul mercato

La rivoluzione Hellas ha tanti nomi e volti nuovi. I prossimi: Andrea Favilli, in arrivo dal Genoa. La punta è il grande innesto per l'attacco di Ivan Juric, scambio con Mariusz Stepinski in vista. A un passo l'intesa con Fiorentina e Marco Benassi per il centrocampo. E dietro il nome è Bruno Amione del Belgrano, per il quale manca il passaporto prima di andare all-in. Quella scaligera è sicuramente una delle società più attive: coi soldi di Amir Rrahmani e Sofyan Amrabat, sono arrivati tanti riscatti e giocatori. Dietro la conferma di Koray Gunter dal Genoa, nel reparto anche Mert Cetin dalla Roma e Giangiacomo Magnani dal Sassuolo. Sugli esterni confermato Federico Dimarco dall'Inter ed è arrivato Kevin Ruegg dallo Zurigo. Tra i pali Ivor Pandur dal Rijeka, in mediana Adrien Tameze dal Nizza e sulla trequarti Luka Ilic dal Manchester City. Hellas protagonista: il ds Tony D'Amico, il nuovo responsabile scouting Omar Milanetto e Massimo Margiotta sono tra i dirigenti più attivi in questa sessione. E non è finita, garantiscono i beninformati a Verona.