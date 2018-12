Favola Diagne: dalla 1a Categoria al sogno Scarpa d'Oro. Meglio di CR7

Si chiude il 2018 e questa è la classifica parziale della Scarpa d'Oro. Un ranking ancora decisamente provvisorio, con al comando ancora per poco Liliu, centravanti brasiliano del Nomme Kalju, squadra estone che ha terminato già il suo campionato. Sorprendente il secondo posto di Mbaye Diagne, centravanti del Kasimpasa. Curiosa la storia dietro il senegalese, che sette anni fa giocava nella periferia torinese (a Brandizzo, in Prima Categoria) e poi a Bra in Serie D, guadagnandosi persino l'ingaggio da parte della Juventus. Bianconeri che non lo hanno mai tenuto in rosa ma girato sempre in prestito.

31 LILIU (Nomme Kalju, Estonia)

30 DIAGNE (Kasimpasa, Turchia)

30 MESSI (Barcellona, Spagna)

30 BEGLARISHVILI (Flora Tallinn, Estonia)

30 PAULINHO (AIK Solna, Svezia)

29 HOBAN (Dundalk, Irlanda)

28 CRISTIANO RONALDO (Juventus, Italia)

27 KOMLICHENKO (Mlada Boleslav, Rep. Ceca)

27 SKOV (Copenaghen, Danimarca)

27 DEBELKO (Levadia, Estonia)

27 HALLENIUS (GIF Sundsvall, Svezia)

26 MBAPPE (Paris Saint-Germain, Francia)

26 PIATEK (Genoa, Italia)

26 AUBAMEYANG (Arsenal, Inghilterra)

26 KANE (Tottenham, Inghilterra)

26 SALAH (Liverpool, Inghilterra)

24 PACO ALCACER (Borussia Dortmund, Germania)

24 JOVIC (Eintracht Francoforte, Germania)

24 SALA (Nantes, Francia)

24 QUAGLIARELLA (Sampdoria, Italia)

24 PEPE (Lille, Francia)