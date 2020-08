Favola Lione: fuori dalle coppe europee ma con la carta Champions ancora da giocarsi

Il Lione va in semifinale di Champions e alimenta la speranza di restare in una competizione europea anche il prossimo anno. La squadra di Rudi Garcia ha fallito la qualificazione attraverso il campionato, poiché la squadra si trovava al settimo posto al momento dell'interruzione della Ligue 1. Un fallimento tecnico ed economico, una situazione alla quale il club non è abituato: l'ultima volta fuori risale all'edizione 1995-96, quando l'OL chiuse con un pessimo 11° posto. Dopo aver eliminato Juventus e Manchester City ora tutto è possibile: ci sarà il Bayern in semifinale ed eventualmente la vincente di PSG-Lipsia. In caso di vittoria della Champions League si tratterebbe del secondo trofeo europeo, dopo l'Intertoto del 1997. Altra storia: perché questa volta significherebbe essere sul tetto d'Europa con la possibilità di difendere il trofeo rientrando dalla porta principale. E come testa di serie.