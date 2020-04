Fazio, il Comandante uscente della Roma: l’argentino non fa più parte dei piani del club

Federico Fazio, arrivato a Roma nell’estate del 2016, con il tempo era diventato una delle colonne portati della difesa giallorossa. Che fosse Spalletti, Di Francesco o Ranieri, l’argentino era stato promosso a “Comandante” della difesa. Con Paulo Fonseca anche sembrava potesse esser così, ma dopo poche partite la coppia Smalling-Mancini ha spedito in panchina l’ex Siviglia, rilegandolo quasi esclusivamente alle gare di Europa League. Nel 2020, ad esempio, la Roma disputa 12 partite tra campionato e coppe, il 20 giallorosso solamente in 3 di queste parte titolare, l’ultima contro il Cagliari, ma semplicemente a causa della squalifica di Mancini. Insomma, le gerarchie sono cambiate e i piani del club sembrano prendere una strada diversa. Dalla volontà di confermare Smalling agli acquisti di due giovani come Cetin e Ibanez, fino alla possibilità di prendere a zero Garay dal Valencia.

SEPARAZIONE - Tutti segnali che portano inevitabilmente a dirsi addio al termine della stagione. Il contratto d’altronde è in scadenza nel 2021 e dopo quattro anni nella Capitale il suo costo a bilancio è completamente ammortizzato. Dunque una cessione genererebbe una plusvalenza importante per il club che si alleggerirebbe anche sotto il punto di vista degli ingaggi. In Italia c’è ancora la fila per lui, ma ovviamente di squadre che hanno obiettivi diversi rispetto alla Roma. Sampdoria, Cagliari, Torino e Fiorentina (che aveva trattato anche Juan Jesus) potrebbero mostrare interesse per il difensore argentino disposto ad abbassarsi l’ingaggio pur di tornare a giocare. Non sono neanche escluse le piste estere, un ritorno in Spagna o in Argentina (ci sta pensando anche Perotti). Aspetterà la fine della stagione prima di prendere una decisione: parlerà con Fonseca e Petrachi per valutare tutte le ipotesi e decidere il suo destino.