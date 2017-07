Fazio: "Scudetto? La Roma è una grande squadra. Scorsa stagione positiva"

Fonte: VoceGiallorossa.it

© foto di Federico Gaetano

Direttamente dagli Stati Uniti, dove la Roma sta lavorando in vista della nuova stagione, il difensore Federico Fazio ha fatto il punto sugli obiettivi della squadra parlando con i giornalisti presenti.

EUSEBIO DI FRANCESCO - "Penso sia molto importante capire cosa vuole l'allenatore, non solo per noi difensori. Per noi è molto bello iniziare nel modo giusto, conoscere le idee del mister e del suo staff".

ANTONIO RUDIGER - "La sua cessione? Parliamo di un calciatore importante, ma chi lo sostituirà sarà altrettanto importante. L'allenamento è fondamentale, anche per i nuovi".

SCUDETTO - "La Roma è una grande squadra. Abbiamo mancato questo obiettivo per poco, nonostante la scorsa stagione sia stata positiva. Siamo contenti di aver ricominciato. Le amichevoli? Siamo pronti per scendere in campo".