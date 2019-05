Fedeltà Roma, nonostante tutto: quando De Rossi fu tentato dalla Juve

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Fedeltà alla Roma, senza se e senza ma. Nonostante qualche tentennamento: oggi Daniele De Rossi dirà addio ai giallorossi, dopo aver vestito soltanto una maglia nella sua lunga carriera in Serie A. Non era scontato che finisse così: in più di un'occasione, DDR è stato vicino a un'altra maglia, tentato dalla Juventus.

2011 e 2012: sono gli anni delle tentazioni. Il primo a pensarci fu Antonio Conte, estate 2011. Lo ha rivelato negli anni successivi lo stesso tecnico salentino: "Quando arrivai alla Juve, mi sarebbe piaciuto avere De Rossi, però lui ha sempre visto la Roma come unica squadra italiana".

Nella stagione successiva, galeotto fu l'Europeo: inserito al centro del gruppo azzurro, a tentare DDR furono soprattutto Buffon e Chiellini. Sirene rimandate al mittente, nonostante la simpatia per i bianconeri, confessata in una recente intervista a Dazn: "Ho imparato tanto dai miei avversari juventini e per certi versi mi sento molto simile a loro”.