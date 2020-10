Federico Bonazzoli al Torino, il comunicato del club: può scattare l'obbligo di riscatto

Il Torino Football Club è lieto di comunicare di aver acquisito, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, dall’Unione Calcio Sampdoria il diritto alle prestazioni sportive dell'attaccante Federico Bonazzoli.

Bonazzoli è nato a Manerbio, provincia di Brescia, il 21 maggio 1997. Cresciuto nel vivaio dell’Inter, ha debuttato con la prima squadra in serie A giovanissimo, a soli 16 anni. Nel 2015 è stato acquistato dalla Sampdoria, che in quattro stagioni gli ha fatto maturare esperienze in prestito con le maglie di Virtus Lanciano, Brescia, SPAL e Padova. Nel campionato 2019/2020 è tornato a Genova e ha trovato spazio con i blucerchiati, con cui ha segnato 6 reti in 19