La Juventus si gode un nuovo Douglas Costa. Tuttosport oggi in edicola disegna il ritratto del brasiliano che "si è ripreso la Juve". Il feeling con Sarri, più palla in allenamento, la prevenzione al polpaccio. Il giocatore è stimolato dal tecnico che privilegia esercitazioni in spazi stretti a ritmi alti. Un feeling che può riportare Douglas agli altissimi livello del passato e a diventare l'arma in più della Juventus.