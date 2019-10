Felicità ritrovata o addio a gennaio: Emre Can al bivio del futuro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Due sere fa il nuovo sfogo di Emre Can dal ritiro della Nazionale, adesso il presente. Poi il futuro. Il tedesco potrebbe nuovamente diventare uomo mercato a gennaio: Il Corriere dello Sport oggi in edicola spiega che adesso il giocatore spera di ritagliarsi spazio. Se convincerà Maurizio Sarri, allora potrebbe ripartire in bianconero, magari anche cercando un posto il lista Champions per l'eventuale seconda fase. Altrimenti, potrebbe dare l'addio alla Juve a gennaio.