Felipe Anderson 2.0: Correa stordisce la Roma ed esalta la Lazio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lo standard l'ha fissato Felipe Anderson. Quarto tenore di una squadra che poteva contare sulle migliori versioni di Immobile, Luis Alberto e Milinkovic-Savic, il brasiliano, nel frattempo tornato in nazionale grazie alle buone gare col West Ham, si era ritagliato un ruolo ben preciso nelle gerarchie di Simone Inzaghi. Lo spaccapartite, l'uomo decisivo quando veniva a mancare l'apporto dei tre di cui sopra. Valutato 38 milioni alla fine della fiera. Non male, neanche per le casse lotitiane.