© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Torna a parlare della sua avventura e del suo divorzio alla Lazio, Felipe Anderson, oggi al West Ham, è lo fa ai microfoni del Daily Mail: "Ero stanco della Lazio, quello che cercavo veramente era un progetto e una squadra che credessero in me al 100%. Quando ho saputo dell’interesse degli Hammers, è stato facile scegliere di andare via".