Felipe Anderson, l'esperienza flop inglese e la ripartenza dal Porto. La Lazio ha fatto l'affare

La Premier League è stata amara per Felipe Anderson e col senno di poi l'affare è stato fatto sicuramente dalla Lazio. 38 milioni incassati dalla sua cessione nell'estate del 2018, una Coppa Italia e una qualificazione in Champions League sono i traguardi raggiunti dai biancocelesti senza di lui.

Al contrario il West Ham nonostante il suo talento è sempre rimasto impantanato nella lotta per non retrocedere: 72 partite, 12 reti e altrettanti assist. Quasi tutte le marcature arrivate nella prima stagione.

L'incostanza è ciò che gli è stato maggiormente rimproverato in Inghilterra. Niente di nuovo sotto al sole, considerata anche l'esperienza laziale. A fare il resto ci ha pensato il cambio di panchina, da Manuel Pellegrini a David Moyes. E se col cileno Anderson giocava sempre, il nuovo tecnico ha colto l'occasione dopo il suo infortunio di escluderlo dai titolari. Appena 4 partite da titolare, per il resto solo spezzoni di gara nel migliore dei casi. Di fatto, il fantasista è stato escluso nella volata salvezza con Fornals, Lanzini o Antonio preferiti come esterno sinistro d'attacco.

Riparte da Porto, in un campionato più adatto alle sue caratteristiche e con la possibilità di misurarsi in Champions League. Una caduta in piedi, tutto sommato, anche se ci saremmo aspettati qualcosa di più da un talento come lui.