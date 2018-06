Felipe Anderson, la Lazio lo valuta 50 mln: oggi summit con gli agenti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto sul futuro di Felipe Anderson, calciatore legato alla Lazio da un contratto fino al 2022. Il club biancoceleste sta valutando il rinnovo fino al 2022, ma il brasiliano non è troppo convinto di restare nella Capitale: oggi i suoi agenti faranno il punto con i vertici biancocelesti, che per la cessione hanno fatto sapere di non prendere nemmeno in considerazione offerte inferiori ai 50 milioni di euro. Il West Ham è pronto a offrire 38 mln di euro, ma attenzione anche al Monaco, con Jorge Mendes che potrebbe fare da regista in questa operazione.