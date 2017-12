Felipe Anderson, la voglia matta: Inzaghi deve trovargli spazio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Felipe Anderson non scendeva in campo dall'ultima giornata di campionato dello scorso anno nella sconfitta di Crotone e ieri sera si vedeva che la voglia di rientrare era tantissima. 35 minuti abbondanti per tornare a correre sul manto erboso in una partita che sulla carta non contava niente ma che per il brasiliano ha avuto un enorme importanza. Il primo passo verso il rientro totale, con Simone Inzaghi che lo attende a braccia aperte per dare fiato ai titolarissimi visti in campo fino a oggi ma anche per avere un'alternativa offensiva ai gol di Immobile. Contro lo Zulte Waregem ha subito fatto capire che non ha certo perso il talento e che nel momento in cui la condizione atletica gli permetterà di giocare con continuità, il suo estro potrà essere un'arma fondamentale nella corsa europea dei biancocelesti. La Gazzetta dello Sport valuta la sua prestazione di ieri da 6,5: "Con lui la Lazio rimonta due gol. E' ancora a corto di condizione ma si muove già molto bene". Il Messaggero lo valuta addirittura da 7, mentre Tuttosport si allinea alla rosea con il 6,5 finale. Tuttomercatoweb infine valuta la sua prestazione da 6 in pagella: "Torna in campo dopo 4 mesi e ha troppa voglia di farsi rivedere. Riecco il talento del brasiliano".

I voti:

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6,5

Il Messaggero: 7

TMW: 6