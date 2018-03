Felipe Anderson: "Man United? Mai sentiti. Ora al 100% con la Lazio"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel corso di una lunga intervista rilasciata al portale brasiliano Lance, l'attaccante della Lazio Felipe Anderson è tornato sull'interessamento passato del Manchester United: "Ne ha parlato solo la stampa. Niente di concreto, né per il club né per le persone che si prendono cura della mia carriera.

Successivamente, Anderson ha parlato anche di possibili interessamenti per la prossima estate: "Se ci fosse, nessuno è venuto direttamente da me a dirmi ancora qualcosa. Sono concentrato al 100% nel giocare con la Lazio e sto voglio fare del mio meglio per aiutare la mia squadra".