Felipe Anderson: "Mercato? Sono concentrato sulla Lazio"

Con la Dinamo Kiev un pareggio amaro per la Lazio, fermata dal palo all’ultimo respiro. L’aria d’Europa però ha portato in dote a Inzaghi un Felipe Anderson versione super. Dopo la prova fantastica con la Steaua il brasiliano ha concesso il bis, e ora i biancocelesti si affidano a lui anche in vista del ritorno. Il numero 10 ai microfoni di Fox Sports Brasile ha commentato così il buon momento: “Tre mesi fa c’è stato il mio ritorno da un infortunio che mi ha tenuto fuori un bel po’ di tempo. Sono cresciuto, arrivando a giocare ad alto livello, quindi sono molto felice per aver superato tutti i problemi fisici e per aver fornito delle buone prestazioni nelle ultime partite. Le voci di mercato? È diventata un’abitudine sentirle intorno al mio nome, soprattutto dopo il secondo anno qui a Roma che è stato molto positivo. Come dico sempre, io sono concentrato sulla Lazio, ancora di più visto il momento importante che sta attraversando la squadra: abbiamo una partita decisiva la prossima settimana (contro la Dinamo a Kiev, ndr) e siamo in lotta per un posto in Champions League. Non si può perdere la concentrazione, la squadra deve avere la testa giusta e lavorare duramente per ottenere il massimo”.