Felipe fa doppietta: Chievo-SPAL 0-3 al 55'

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La SPAL segna il 3-0 a Verona contro il ChievoVerona. Ci ha pensato ancora Felipe ad andare a segno, su nuovo calcio piazzato di Murgia. Il difensore - già autore del primo gol - controlla in area per poi battere Semper. I ferraresi già festeggiano per l'aritmetica salvezza.