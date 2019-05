Felipe fa felice la SPAL, al 45' ferraresi avanti al Bentegodi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sorride la SPAL, nei primi 45' del Bentegodi contro il Chievo. La formazione di Semplici è avanti per 1-0 grazie alla rete siglata da Felipe. Se la gara dovesse terminare con il successo biancazzurro, la SPAL festeggerebbe la salvezza con tre turni di anticipo.

SPAL padrone del gioco. Il Chievo mette in campo l'orgoglio, ma non basta per portare a casa punti. La squadra ospite sfiora il gol con Kurtic al 7' ma è provvidenziale la deviazione in corner di Depaoli, un attimo dopo è Felipe di testa a battere Semper con un preciso colpo di testa sul secondo palo. Il vantaggio non frena però i biancazzurri, che provano immediatamente a raddoppiare con la conclusione dalla distanza di Petagna senza però trovare la porta avversaria.

Squillo clivense, ma i ferraresi sono ancora pericolosi. Hetemaj accenna una timida reazione dei padroni di casa, la SPAL si rende pericolosa però ancora su calcio piazzato: il colpo di testa di Kurtic su lancio di Murgia, tuttavia, non trova lo specchio. Il Chievo fatica a costruire gioco, poco prima della mezzora piove sul bagnato visto l'infortunio rimediato da Depaoli. Di Carlo è costretto al primo cambio, con Karamoko che prende il posto dell'esterno titolare.

Risveglio Chievo nel finale. Grubac prova a lasciare subito il segno, col lancio di Ndrecka che spinge il giovane attaccante al colpo di testa. Palla che termina però sul fondo. Troppo poco per agguantare il pari, con merito la SPAL rientra negli spogliatoi in vantaggio.