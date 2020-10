Felipe: "Ho ricevuto offerte dalla B ma vorrei tornare all'Udinese per chiudere la carriera"

vedi letture

Felipe Dalbelo, dopo l'ultima esperienza alla SPAL, è senza contratto e si sta allenando con la Manzanese in attesa di una nuova chiamata: "Fisicamente sto bene - ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport - Sto facendo anche il corso da allenatore e penso che in futuro la mia strada sarà quella. Ho ricevuto alcune offerte dalla B, ma inizialmente ho pensato di non allontanarmi da casa. Ora sono pronto per giocare anche perché mi sono allenato con una squadra ed ho intensificato il lavoro. All'Udinese tornerei adesso, per chiudere la carriera in bianconero".