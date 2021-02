Felipe Melo dimentica l'Inter: "Ne è valsa la pena lasciarla per il Palmeiras"

Il trionfo in Copa Libertadores con il Palmeiras vale per Felipe Melo come la consacrazione della propria carriera. L'ex centrocampista dell'Inter, parlando al sito ufficiale del club, ha benedetto la scelta di approdare nel club biancoverde dopo la lunga militanza europea: "Credo sia valsa la pena aver lasciato una vita di successo in Europa, un club come l'Inter, e ricominciare da zero in Brasile in un grande club come il Palmeiras. È stata una delle decisioni più giuste nella mia vita. Abbiamo ancora molto da sognare, da fare. E alla fine di tutto guarderò indietro e dirò che ne è valsa davvero la pena, grazie a Dio. Ho 37 anni e molte persone che hanno attraversato la mia vita e mi hanno dato una pacca sulla spalla hanno provato di tutto per porre fine ai miei sogni. Coloro che mi dicevano la verità sono quelli che sono ancora con me oggi. Chi ha pianto con me, e oggi piange di gioia per le vittorie. Sono grato di essere il capitano della squadra e di esercitare questo ruolo dentro e fuori dal campo", ha spiegato come riportato da Fcinternews.it.