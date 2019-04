La Juventus fa sul serio per Joao Felix, giovane talento del Benfica che ha fatto già sapere di gradire la destinazione bianconera. L'edizione torinese del Corriere della Sera scrive che il calciatore ha respinto la nuova proposta di rinnovo del Benfica, che mirava ad alzare la clausola rescissoria da 120 a 200 milioni. L'agente Jorge Mendes vuole comunque abbattere la cifra di 120 milioni per agevolare la Vecchia Signora, ma il club portoghese si fa forza di una concorrenza come quella di Manchester United, City e Real Madrid.