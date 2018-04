Fellaini a parametro zero: il centrocampista belga s'è offerto alla Juve

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In scadenza di contratto col Manchester United, il centrocampista belga Marouane Fellaini - scrive Tuttosport - negli ultimi giorni s'è offerto alla Juventus. La risposta della società campione d'Italia è stata piuttosto tiepida, ma il suo non è un profilo da escludere in vista della prossima estate.