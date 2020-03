Feltri: "Agnelli impari dall'Atalanta a stare al mondo. Juve in piedi solo coi soldi Fiat"

vedi letture

"Agnelli bela però non salirà in cielo". Sulle pagine di Libero, il direttore Vittorio Feltri commenta le parole di Andrea Agnelli, presidente della Juventus, sulla presenza dell'Atalanta in Champions League: "Ha emesso un belato che non salirà in cielo. [...] Caro Agnellino, dal dirigente bergamasco lei ha solo da imparare a stare nel calcio e anche al mondo, magari evitando di sprecare disprezzo per compagini più solide della sua, che sta in piedi con i denari della Fiat. [...]. Ha più titoli il mio amato club di lei, che è arrivato ai vertici della grande Juventus in quanto appartenente alla casta pecorile e basta, senza nemmeno tirare un corner, senza aver costruito neppure una 500".